Pelo segundo ano consecutivo, a cidade histórica de Tiradentes recebe a Feira Literária de Tiradentes (FLITI), com início nesta quinta-feira (14). Na primeira edição, a feira foi palco da comemoração dos 40 anos do Menino Maluquinho. Desta vez, os homenageados serão a escritora Paula Pimenta e o ilustrador Roger Mello, que participarão do evento junto com outros 50 convidados.

A mineira Paula Pimenta, que compõe esse time de peso, estará na Feira para um bate-papo sobre sua trajetória como escritora infantojuvenil e seus livros já publicados. Também entre os homenageados, Roger Mello, grande ilustrador brasileiro, apresentará seu último livro "Enreduana" (Companhia das Letras). Durante a Feira, a autora do público jovem, Thalita Rebouças, fará uma presença online em um bate-papo sobre o lançamento de "Confissões de Um Garoto Inteligente, Purpurinado e Intimamente Discriminado", o quarto livro da tetralogia "Confissões".

Na programação, entre quinta e domingo, de 10h às 20h, estão previstos espaços para autógrafo, lançamentos de livros, encontros com autores, oficinas de leitura, ciclos de palestras, contação de histórias, apresentações culturais e eventos artísticos.

Serão quatro dias de profunda imersão no universo literário. Destaque para a programação especial, em homenagem ao mês das crianças, com atividades voltadas para o público infanto-juvenil no domingo, dia 17 de outubro. Serão convidados autores jovens e adolescentes para compor essa programação diferenciada.

Outro ponto alto da FLITI é o Ônibus-Biblioteca. A biblioteca sobre rodas visitará a Escola Municipal João Pio – Bairro Água Santa, Escola Municipal Prof. Alice Lima Barbosa – Bairro Santíssima Trindade e Pré-escola Municipal Padre Lourival – Bairro Várzea antes do início da feira, com um acervo de 2.000 livros. Assim, através das “visitas literárias”, o veículo funcionará como um espaço de leitura e empréstimos gratuitos de livros para os alunos da rede pública de ensino e para os moradores da região.

A primeira FLITI foi consolidada como um evento de relevância cultural para a cidade de Tiradentes e de grandes transformações socioculturais. A edição recebeu cerca de três mil e seiscentos visitantes, seguindo todos os protocolos do Programa Minas Consciente. E esse ano não será diferente: máscaras e álcool em gel serão distribuídos durante toda a programação. Realizada novamente no gramado do Santíssimo Resort, a feira dobrará de tamanho, ocupando também o Largo das Mercês e o Museu da Liturgia no Centro Histórico.

O gramado do Santíssimo Resort receberá a estrutura central da FLITI. No local serão instalados 15 stands de editoras, uma tenda denominada Arena Literária, onde serão realizadas as programações literárias tais como: lançamentos de livros, encontros com autores, oficinas de leitura, ciclos de palestras, contação de histórias e apresentações culturais. No Largo das Mercês, o Ônibus-Biblioteca FLITI ficará estacionado durante os dias 14, 15, 16 e 17 de outubro de 2021, na lateral da calçada próximo ao Instituto Mário Mendonça. Como uma iniciativa inédita, serão realizadas ações de incentivo à leitura.

O Jardim do Museu da Liturgia, por sua vez, receberá a Roda Ilustrada, um movimento que valoriza a ilustração e o projeto gráfico como elementos dialógicos junto à narrativa verbal. A roda-espiral do Jardim inspira este movimento, que abre espaço para que criança e adulto sejam leitores igualmente livres e criativos. Assim denominado, o Roda Ilustrada, além de homenagear a roda como elemento narrativo em nossa tradição desde os povos originário, também homenageia o sambista Noite Ilustrada, já que à noite, as ilustrações e as palavras são ainda mais misteriosas.

Homenageados

Nascida em Belo Horizonte, Paula Pimenta formou-se em Publicidade pela PUC (MG). Em 2001, iniciou sua carreira como escritora, com o livro de poemas “Confissões” e em 2008, escreveu o primeiro livro da série “Fazendo Meu Filme”, que se transformou em best-seller. Paula é um fenômeno da literatura para adolescentes, principalmente do gênero feminino. Indicada pela Revista Época como uma das personalidades mais influentes do Brasil em 2012, a autora vendeu mais de 100 mil exemplares de “A Minha Vida É Um Filme”, uma de suas obras.

Roger Mello nasceu em Brasília e formou-se pela Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ. No início de sua carreira, trabalhou ao lado de Ziraldo, na Zappin, e também se dedicou ao desenho animado. Hoje, já são mais de 100 livros ilustrados. Todo o seu talento e sensibilidade resultaram em algumas premiações. O artista recebeu o prêmio Jabuti nas categorias de literatura infantojuvenil e ilustração, com Meninos do mangue; o prêmio suíço Espace Enfants e foi o primeiro ilustrador brasileiro a ser indicado para a final do Prêmio Hans Christian Andersen - prêmio mais importante da literatura infantojuvenil - em 2010 e 2012, tendo vencido em 2014. A flor do lado de lá, "Selvagem" e "W" são algumas das famosas obras de Roger Mello.