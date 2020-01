A televisão e os dispositivos eletrônicos não precisam ser as únicas atrações para as crianças em Belo Horizonte nessas férias. Nem para os adultos. Os espaços do Circuito Liberdade oferecem uma vasta programação de atividades gratuitas em janeiro, proporcionando passeios divertidos e educativos para as famílias durante o tempo livre.



No Centro Cultural Banco do Brasil-BH (CCBB-BH), além exposição “Man Ray em Paris”, haverá várias oficinas para as crianças ao longo de janeiro, nos horários de 11h e 15h. Entre os destaques, estão a oficina de Historietas Malucas, às sextas-feiras, e de criação de brinquedos, às segundas e sábados. As atividades são gratuitas e os pais devem estar junto às crianças.



No Memorial Minas Gerais Vale, as atividades para os pequenos têm início no próximo sábado. Haverá oficinas para bebês, de origami, modelagem em argila, bordados, fabricação de brinquedos de papelão que poderão ser levados para casa, quadrinhos, fotografia e edição em celulares e tablets e de peteca. Para participar é necessário fazer inscrição prévia pelo telefone 3343 7317.



O Memorial também promove apresentações artísticas ao longo do mês. Nesta quinta-feira, Bárbara Barcelos e Telo Borges fazem uma homenagem ao Clube da Esquina em uma apresentação gratuita às 19h.



Já no dia 19, o Trio Amaranto apresentará o espetáculo musical infantil “O menino das cem palavras”, às 11h. Além disso, no dia 23, às 19h, a companhia Teatro Negro e Atitude encena o espetáculo À Sombra da Goiabeira, que conta a história de rupturas na relação entre um pai e um filho. As entradas são sempre gratuitas.



A mostra sobre Man Ray, ícone do Surrealismo, pode ser conferida no CCBB-BH até 17 de fevereiro



Itália



A Casa Fiat de Cultura também preparou uma programação de férias. As atividades são inspiradas na exposição “Percorsi Italiani - 120 anos de história”, sobre a migração italiana para a América Latina.



Neste domingo, entre 10h e 13h, o espaço propõe um passeio cultural pelos chamados “negócios de família” que existem em BH. Para esta atividade serão reservadas 20 vagas, com inscrições gratuitas pela Sympla.



A Casa Fiat preparou ainda oficinas de construção de fantoches e dedoches, inspirados pela Velha Befana – figura tradicional do folclore italiano, que distribui doces às crianças no início do ano. Essas atividades têm início nesta quarta-feira, com entradas às 10h30, às 14h e às 16h. Em fevereiro, o espaço vai realizar o Ateliê Aberto: Carnaval de Veneza em BH, com oficinas de construção de máscaras.



Saiba mais sobre os eventos nas redes sociais dos espaços ou em www.circuitoliberdade.mg.gov.br