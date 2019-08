Superação e resistência. Assim pode ser resumida a trajetória da Cia. Academia de Palhaços que, depois de perder todos os materiais cênicos e equipamentos em um incêndio em 2015, desembarca em Belo Horizonte com o premiado espetáculo “Adeus, Palhaços Mortos”. A peça tem sessões gratuitas hoje e amanhã no Galpão Cine Horto.



“É um espetáculo muito marcante para a gente, porque surgiu no momento em que perdemos tudo. Então apareceu esse texto que tinha muito a ver com o que a gente estava passando”, destaca a atriz Paula Hemsi, uma das integrantes da companhia.



O texto, obra do dramaturgo Matei Visniec, foi uma sugestão do diretor José Roberto Jardim e ganhou uma adaptação para os palcos. “Deixamos o texto mais sintético. Tiramos algumas coisas que pareciam estar sobrando. Colocamos trechos de obras de outros autores como Shakespeare e Beckett”, explica a atriz.



Assim como o texto original, a narrativa conta a história de três palhaços, grandes artistas do passado, que se reencontram em uma agência de emprego para disputar a mesma vaga: o papel de um palhaço velho. “É um espetáculo que fala sobre o lugar da arte, sobre o lugar da coisa que passa, sobre esse ciclo dos artistas”, explica a atriz.



Além das reflexões sobre a produção artística, a narrativa evoca discussões sobre as próprias questões humanas. “Ele mostra esses palhaços que se encontram e traz um momento bonito, em que eles lembram das histórias, do carinho que um tempo pelo outro. Mas ao mesmo tempo eles querem a vaga para si”, afirma.



Rumos



O espetáculo também coloca em cena a identidade e os novos rumos de trabalho da Academia de Palhaços. “Estamos cada vez mais borrando as fronteiras entre o teatro e as artes visuais. Na peça, trabalhamos com projeções mapeadas. Tudo em cena contribui para uma visualidade contemporânea e tec-nológica. Trabalhamos como engrenagens de um relógio, sempre juntinhos”, conta Paula Hemsi.



O formato da peça já foi reconhecido. Tanto que o cenário conquistou o Prêmio Shell. A montagem também recebeu o Prêmio Aplauso Brasil de Melhor Espetáculo de Grupo, além do prêmio de Melhor Direção pela Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro (Prêmio APTR).



Serviços

Espetáculo “Adeus, Palhaços Mortos”, da Cia Academia de Palhaços, hoje e amanhã, às 20h no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3613 – Horto). Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes do início da apresentação