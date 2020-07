A atriz Heloisa Périssé apresenta, neste sábado (11), dentro do projeto “Palco Instituto Unimed-BH em Casa”, o espetáculo “E foram quase felizes para sempre”, às 20h30, com transmissão simultânea e gratuita pelos canais no Youtube do Sesc em Minas, do Teatro Claro Rio e pelo Canal 500 da Claro (TV por assinatura).

Texto da atriz aborda, de forma divertida, os relacionamentos e coloca em questão a instituição do casamento, gerando uma identificação imediata em todos os casais, sejam eles bem ou mal sucedidos.

“É a primeira vez que me apresento sem uma plateia que esteja dentro do teatro. Nunca fiz uma peça com transmissão simultânea, e acho que é de suma importância essa “reinvenção! O momento pede isso, novos caminhos, outras perspectivas", afirma Heloisa Périssé.

A proposta do “Palco Instituto Unimed-BH em Casa” é oferecer ao público espetáculos seguem os mesmos rigores técnicos aplicados nas apresentações presenciais, em um palco especialmente preparado com sistemas especiais de vídeo, iluminação e sonorização. A estreia do projeto ocorreu no dia 27 de junho, com a apresentação da peça “Os Vilões de Shakespeare”, protagonizada por Marcelo Serrado.