O espetáculo infantil “Rainha da Neve” vem a reboque do sucesso do filme de animação “Frozen”, inspirado no clássico do autor dinamarquês Hans Christian Andersen

Com única apresentação neste domingo, às 16h, no Centro Cultural Minas Tênis Clube (rua da Bahia, 2244 – Lourdes), o espetáculo infantil “Rainha da Neve” vem a reboque do sucesso do filme de animação “Frozen”, inspirado no clássico do autor dinamarquês Hans Christian Andersen. De acordo com Fernando Bustamante, diretor da peça e fundador da Cyntilante produções, apesar da história e personagens da obra original e da animação terem grandes diferenças, “o argumento é o mesmo: a luta entre o bem e o mal para quebrar o feitiço do inverno eterno”. Já a adaptação mineira leva um formato diferente para os palcos, que busca fazer uma mistura entre teatro, contação de história e música, com bastante interatividade com o público. Ingressos a R$ 50 (meia, R$ 25).