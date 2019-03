O Cirque de Soleil estreia nesta quinta (7), em Belo Horizonte (MG), o seu espetáculo "brasileiro": Ovo, que é dirigido e criado por Deborah Colker, depois ele segue por Rio, Brasília e São Paulo, até maio.



As datas: 7 a 17 de março, em Belo Horizonte, no Ginásio Mineirinho; 21 a 31 de março, no Rio, na Jeunesse Arena; 5 a 13 de abril, em Brasília, no Ginásio Nilson Nelson; e finalmente em São Paulo, de 19 de abril a 12 de maio, no Ginásio do Ibirapuera.



Com a trilha sonora criada pelo compositor Berna Ceppas (parceiro musical de Colker desde os anos 1990) passando por várias fases da música brasileira (da bossa nova ao samba, xaxado e funk), e cenário de Gringo Cardia, o espetáculo conta a história de uma comunidade de insetos que recebe com alguma desconfiança um ovo "misterioso".



Belo Horizonte



Ginásio Mineirinho



Av. Antônio Abraão Caram, 1001 - Pampulha



Data: De 7 a 17 de março de 2019



Sessões e horários:



3ª a 5ª, às 21h



Sexta-feira, às 17h* e 21h



Sábado, às 17h e 21h



Domingo, às 14h* e 18h* / às 16h e 20h



*apenas em datas específicas



Abertura do local: 1h30 antes do show



Duração: 2 horas com 20 minutos de intervalo



Classificação: Livre. Menores de 12 anos de idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito à alteração por decisão Judicial.



Acesso para deficientes: Acesso e assentos destinados apenas para cadeirantes mais 01 acompanhante



SETOR 3 - AZUL R$ 260,00



SETOR 2 - VERDE R$ 320,00



SETOR 1 - AMARELO R$ 440,00



PREMIUM - R$ 550,00

Vendas on-line - com tava

Meia-Entrada

Em conformidade com a legislação vigente no Estado e Município específico onde o evento for realizado. Obrigatória apresentação do documento comprobatório da condição de beneficiário, no ato da compra e no acesso ao evento.