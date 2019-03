O Cirque de Soleil estreia nesta quinta (7), em Belo Horizonte, o seu espetáculo "brasileiro": "Ovo", que é dirigido e criado por Deborah Colker e depois segue por Rio, Brasília e São Paulo, até maio. As entradas, com valores de R$ 130 a R$ 550, podem ser adquiridas pela internet ou na bilheteria oficial, que fica no Shopping Cidade.



Com a trilha sonora criada pelo compositor Berna Ceppas (parceiro musical de Colker desde os anos 1990) passando por várias fases da música brasileira (da bossa nova ao samba, xaxado e funk), e cenário de Gringo Cardia, o espetáculo conta a história de uma comunidade de insetos que recebe com alguma desconfiança um ovo "misterioso". O elenco é composto por 50 artistas de 14 países, incluindo quatro brasileiros, especializados em diversas acrobacias.

Na trama dessa montagem, um ovo misterioso deixa os insetos maravilhados e intensamente curiosos sobre o objeto. É amor à primeira vista quando um inseto desajeitado e peculiar chega nessa comunidade movimentada e se depara com uma joaninha fabulosa. "OVO" estreou em Montreal (Canadá) em 2009 e já foi assistido por 5 milhões de pessoas. É um dos vários espetáculos que Cirque du Soleil apresenta pelo mundo simultaneamente. O grupo conta atualmente com 1.300 artistas de 50 países.



"OVO" em Belo Horizonte: Ginásio Mineirinho (Av. Antônio Abraão Caram, 1001 - Pampulha), de De 7 a 17 de março



Sessões e horários:



3ª a 5ª, às 21h



Sexta-feira, às 17h (sessão especial no dia 8) e 21h



Sábado, às 17h e 21h



Domingo, às 14h* e 18h* / às 16h e 20h





Abertura do local: 1h30 antes do show



Duração: 2 horas com 20 minutos de intervalo



Classificação: Livre. Menores de 12 anos de idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito à alteração por decisão Judicial.



Acesso para deficientes: Acesso e assentos destinados apenas para cadeirantes mais 01 acompanhante



Valores:

SETOR 3 - AZUL R$ 260,00



SETOR 2 - VERDE R$ 320,00



SETOR 1 - AMARELO R$ 440,00



PREMIUM - R$ 550,00

Vendas online - com taxa de serviço

Meia-Entrada: Em conformidade com a legislação vigente no Estado e Município específico onde o evento for realizado. Obrigatória apresentação do documento comprobatório da condição de beneficiário, no ato da compra e no acesso ao evento.

