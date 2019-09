As cartas trocadas pelos irmãos Herbert de Souza (o sociólogo Betinho), Henrique Filho (o cartunista Henfil) e o músico Chico Mário são o ponto de partida para um espetáculo que une teatro e música com estreia neste domingo, no Sesc Palladium, às 11h, na Série Domingos Clássicos.



A peça “Consanguíneos” apresenta o conteúdo de cartas reais trocadas pelos irmãos com parentes e amigos, acrescidas de algumas fictícias que seriam escritas hoje para os três, já falecidos, como forma de colocá-los a par de acontecimentos atuais.



A trilha fica a cargo da Orquestra Ouro Preto, que interpreta composições de Chico Mário, no escopo do projeto “Suíte Brasil”, que ele não chegou a ver pronto antes de morrer aos 39 anos, em 1988. Em sua obra, Mário traduz em acordes a história do Brasil, do descobrimento, passando pela ditadura militar e a redemocra-tização, na qual a família teve papel essencial.



ANTIGA PARCERIA



A orquestra já possui uma ligação com a história dos irmãos Betinho, Henfil e Chico Mário desde a gravação de “Ressurreição” para um álbum de canções de cinema (2017). A música original, composição de Mário para o irmão Henfil durante uma delicada cirurgia a que o cartunista fora submetido, ganhou arranjos orquestrais de Wagner Tiso para o documentário “Três Irmãos de Sangue”, de 2005, e foi rearranjada por Tim Rescala para a orquestra regida por Rodrigo Toffolo, um dos idealizadores do projeto.



“O grande segredo é o timing da história com a música, e precisávamos de alguém com uma presença para encarar o palco nu e cru”, conta Rodrigo, que comemora a participação de Bárbara Paz no projeto. Premiada no melhor documentário na mostra paralela do Festival de Veneza com obra que retrata o cineasta e ex-marido Hector Babenco, a atriz interpretará uma jornalista que narra o conteúdo das cartas. “Dizem que cinema é a arte do diretor e o teatro é a arte do ator”, complementa Rodrigo Toffolo.



Mas nem por isso a direção ficou em segundo plano. Quem comanda o espetáculo é Chico Pelúcio, do Grupo Galpão. “Para mim é um trabalho mais afetuoso do que qualquer outra coisa, do ponto de vista temático, porque faz uma homenagem a essas figuras e trabalha a nossa memória da história, que acaba ficando tão esquecida”, pondera Pelúcio. No palco também Karina e Marcos Souza, filhos de Mário.



Serviço

Consanguíneos

Domingo (15) 11h

Grande Teatro do Sesc Palladium (R. Rio de Janeiro, 1046, Centro)

Ingressos:

R$ 25 (inteira) R$ 12,50 (meia)