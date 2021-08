A importância de Zé Kéti não está somente na qualidade de suas músicas, conhecida na voz de intérpretes como Elis Regina, Jair Rodrigues e Nara Leão. “Ele é uma dessas pessoas que ajudou a dar maior visibilidade e amplitude à arte de grandes autores negros brasileiros”, destaca a cantora Fabiana Cozza.

A artista integra o projeto “Zé Kéti – 100 Anos da Voz do Morro”, realizado para comemorar o centenário do compositor carioca e mostrar a riqueza da trajetória do autor de “Máscara Negra”, clássico imortalizado nos “bons Carnavais brasileiros”, de acordo com Fabiana. O evento chega a Belo Horizonte nesta quinta-feira, no Centro Cultural Banco do Brasil.

São quatro noites de shows reunindo nomes como Zé Renato, Cristóvão Bastos, Casuarina e Moacyr Luz. Fabiana fará uma participação especial na apresentação de João Cavalcanti, no primeiro dia, cantando “Acender as Velas” e “Leviana”. Para ela, Zé Kéti foi um grande cronista de seu tempo, “um homem que tinha em suas músicas um posicionamento político muito claro, com muitas delas ainda atuais”.

Ao lado de Cavalcanti, Fabiana fará também um bate-papo sobre o tema “Em tempo, machismo não é questão de opinião”. Ela usará as letras do compositor para falar do machismo presente no samba. “A ideia é trazer um pouco a questão do cancelamento, que, infelizmente, está muito em voga nas redes sociais”, detalha.

Fabiana pondera que as obras de Zé Kéti foram feitas numa época em que o machismo não era debatido. “Hoje a gente precisa estar atento a esse tipo de questão. Esse tipo de análise faz com que a gente reconheça os problemas da nossa história. Possivelmente, se Zé Kéti ainda estivesse por aqui, ele estaria diante de questões que não eram pautadas com tanta regularidade”, observa.

Fabiana já sofreu na pele essa perseguição machista no universo da música. “Qual mulher nunca sofreu com machismo? A gente é desacreditada e desabonada em nosso lugar de intelectualidade, nas mais diversas esferas. As nossas falas, muitas vezes, não são aceitas e compreendidas. Há um certo desprezo quando uma mulher tem um certo destaque profissional”.