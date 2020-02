Buscando o desenvolvimento do setor audiovisual em Minas Gerais, Belo Horizonte receberá, de março a julho, o curso de Gestão de Negócios do Audiovisual e Cinema, resultado de um edital da Ancine e do Centro Técnico Audiovisual (CTAv), com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul).

A finalidade é criar e desenvolver um ambiente de negócios do setor como elemento gerador de emprego e renda, crescimento econômico, atração de investimentos e geração de negócios para diversas áreas relacionadas ao turismo, administração, direito, gestão, tecnologia, comunicação e entretenimento. Profissionais do audiovisual, empreendedores, estudantes e produtores de audiovisual e cinema vão poder desenvolver suas capacidades diretamente com profissionais e especialistas com trajetória relevante no setor.

Apenas as cidades de São Paulo e Los Angeles (Califórnia - EUA) ofereciam esta formação antes de Belo Horizonte. “É um curso único, que traz a oportunidade de formar uma geração de homens e mulheres de negócios aptos a atuar no mercado nacional e internacional. Será a primeira de muitas iniciativas que iremos construir de agora em diante”, assegura Helder Quiroga, coordenador técnico do curso.

Os 18 módulos contemplam diversos temas, como “História do Cinema Brasileiro”, “Políticas Públicas para o Audiovisual”, “Economia e Financiamento de Projetos Audiovisuais”, “Produção Executiva para Cinema”, “Conteúdo por demanda e novas janelas de comercialização”, “Modelos de Negociação em Cinema e TV”, dentre outros.

Para a ministrar as aulas foram convidados nomes de peso do setor audiovisual, dentre eles, Alfredo Manevy (Ex-Presidente da SPCINE), Juca Ferreira (Ex-Ministro da Cultura), Orlando Senna (Ex-Secretário de Audiovisual), Tammy Weis (Coordenadora do Instituto Kerô e da Film Commission de Santos), Minon Pinho (Sócia da Produtora Casa Redonda) e Igor Kupstas (Diretor da O2 Play). Professores do corpo docente da Una que promovem o mercado de trabalho audiovisual também vão compor o curso.

O site para inscrições e informações já está disponível: www.gestaoavcine.com.br.

SERVIÇO

Gestão de Negócios do Audiovisual e Cinema

Local: Cidade Universitária UNA Liberdade. Rua da Bahia, 1764 - Lourdes. Belo Horizonte - MG

Data: 6 de março de 2020 a 18 de julho de 2020