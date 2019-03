Maisa Silva participou do The Noite, de Danilo Gentili, na quarta-feira (13), e falou sobre a paixão que sente pelo seu namorado, Nicholas Arashiro. "Estou feliz, mas antes não queria saber de macho. Ficava: 'Que preguiça, tem coisa mais importante para fazer na vida'. Mas agora eu amo o meu namorado", afirmou a apresentadora de 16 anos.



Além disso, Maisa comentou sobre seu primeiro talk-show, o Programa da Maisa, que estreia no sábado (16). "Eu gosto de conversar, sou muito curiosa. Talk show hoje em dia pode ser feito do jeito que quiser, não precisa se limitar a entrevistar pessoas", explicou. Maisa sonha em levar ao programa Gisele Bündchen, Selena Gomez e Gloria Maria.