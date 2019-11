Gugu Liberato usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para desmentir um boato sobre a morte dele. A página oficial do Power Couple Brasil no Instagram fez uma publicação que assustou todo mundo: "Morre, aos 60 anos, o apresentador Gugu Liberato, vítima de um enfarte, na noite deste domingo. Mais informações vejam no noticiário da Record TV, durante a semana", dizia a legenda da foto, com a palavra luto.



A conta do reality show foi invadida por hackers durante a noite. "Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarte. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado", escreveu Gugu na página oficial dele no Twitter, para alívio dos seguidores.



Gugu Liberato também decidiu fazer uma publicação divertida no Instagram na qual aparece vestido de camisa em uma piscina. "Tá tudo bem. Aqui já é segunda-feira, dia 4, e o calor tá bravo", escreveu na legenda da foto.



A imagem foi comentada por personalidades, como o padre Fábio de Melo. "Quando soube que você tinha morrido, você já estava vivo. Graças a Deus!", brincou. A página oficial do Power Couple Brasil fez a publicação sobre a falsa morte de Gugu na noite deste domingo, 3. Por causa da conta verificada, muita gente acreditou.

Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarto. É FAKE Ta ? Estou muito bem, obrigado.😘 — Gugu Liberato (@guguliberato) November 4, 2019