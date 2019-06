O prato Frevo Mineiro, concorrente pelo Bar do Kxote, foi o grande vencedor da 6ª edição do Botecar. O prato campeão serve uma costela bovina cozida ao molho da casa e acompanhada de um petit gâteau de canjiquinha recheado com requeijão e fatias de banana-da-terra fritas sobre uma cama de mostarda.

O bar, localizado no Barreiro, é estreante na competição e recebeu o prêmio nessa segunda-feira (3), quando aconteceu a festa de encerramento do evento. Segundo os idealizadores do prato, Marinete Silva e Luiz Antônio, proprietários do bar, muitos clientes elogiaram a combinação do prato, principalmente o molho.



Esta edição do Botecar foi inspirada no Congado, festa que une religiosidade à cultura afro-brasileira. Nos 35 pratos que competiram, a inspiração na manifestação artística pode ser vista no uso de ingredientes como canjiquinha, carne de lata, banana-da-terra, taioba e ora-pro-nóbis. idealizador do Botecar, Antônio Lúcio Martins, revela que o evento este ano teve um resultado expressivo e conseguiu consolidar a marca como um dos principais acontecimentos na área de gastronomia de Belo Horizonte.

Premiados

O segundo lugar ficou com o Bazin Bar com o prato Marujada, composto por barriguinha suína e moranga assada acompanhados de vinagrete de jiló e geleia de pimenta com gengibre. Na terceira colocação, o prato do bar Geraldim da Cida, o Zumbi dos Palmares, que serviu lombo suado, farofa de farinha de milho com coco, bacon e amendoim acompanhado de molho de rapadura com gengibre e chips de inhame. O quarto lugar foi do Bar da Lora com seu Tradição da Lora, servindo fígado com cebola e jiló, pernil, farofa de miúdos e molho de banana da terra com gengibre. E o quinto lugar foi do Bar do Zezé, com o prato Bené-Dito, composto por joelho de porco cozido, mandioca na manteiga de garrafa e farofa de jiló.