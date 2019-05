Dirigido por Guy Ritchie, Aladdin, versão em live-action da clássica animação de 1992 da Disney, estreou em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos.



Durante o feriado do Memorial Day, que foi celebrado nesse fim de semana no país, o filme, que conta com Mena Massoud, Naomi Scott e Will Smith em seu elenco, arrecadou US$ 105 milhões, superando em mais de US$ 20 milhões a expectativa inicial para seus primeiros dias. O segundo lugar ficou com John Wick 3: Parabellum, sequência da franquia estrelada por Keanu Reeves.



Em terceiro, ficou Vingadores: Ultimato, que ainda tenta alcançar a arrecadação de Avatar (2009), para se tornar a maior bilheteria mundial em todos os tempos.