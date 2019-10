Diretor da série “Concertos Virtuosi”, o pianista Ederson Urias não tem medo de errar: a apresentação da portuguesa Maria João Pires, no próximo dia 26, na capital, será histórica. Uma das maiores estrelas da música erudita, aos 75 anos a pianista lisboeta faz sua primeira apresentação em Belo Horizonte. “Ela só aceitou vir porque nunca tinha se apresentado antes na cidade”, conta Urias.

A estréia da artista em Belo Horizonte pode ser também a única, vez que a pianista já declarou diversas vezes o desejo de se aposentar dos palcos.

Na apresentação do próximo dia 26, que encerra a turnê da portuguesa pela América do Sul, a artista traz um programa que inclui Noturnos de Frédéric Chopin e duas sonatas de Ludwig van Beethoven: a “Patética”, uma das mais famosas peças do repertório pianístico, e a “Opus 111”, a última sonata do compositor alemão.

Carreira

Nascida em Lisboa em 1944, Maria João Pires foi considerada uma criança-prodígio. Aos cinco anos, deu seu primeiro recital e, aos sete, já se apresentava como solista em um concerto de Mozart para piano e Orquestra. Aos nove, venceu o prêmio da Juventude Musical Portuguesa.

Após formar-se no Conservatório de Lisboa, Pires continuou os estudos na Alemanha. Foi lá, em 1970, que ela venceu o concurso que celebrava o bicentenário de Beethoven – premiação que fez com que a musicista se tornasse reconhecida mundialmente.

Além da vitória em Berlim, a pianista portuguesa coleciona outros prêmios, como a Medalha de Mérito Cultural do Estado Português e a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e o Gramophone Award.

Pires também é recordista de vendas de discos e tem suas gravações de Mozart, Beethoven, Schubert e Chopin referenciadas pela crítica especializada.

Atualidade

Bastante interessada em educação musical, a pianista dirige em Portugal o Centro de Artes de Belgais, que se dedica à formação de novos pianistas e também ao desenvolvimento da comunidade local por meio das artes. No Brasil, além dos concertos em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, Pires promove, junto ao pianista sérvio Milos Popovic, uma série de workshops em Ilhabela, no litoral paulista, até sexta-feira.

SERVIÇO

Concertos Virtuosi:

Maria João Pires

Quando: 26 de outubro, às 20h30

Onde: Palácio das Artes (avenida Afonso Pena, 1537 – Centro)