É comum que a figura dos nerds seja associada aos fãs de quadrinhos, aos cosplayers e aos aficionados por videogames. Mas a verdade é que esse universo vai muito além dessas paixões, podendo envolver até mesmo a moda – sem se restringir às camisetas estampadas com super-heróis, vilões e personagens de filmes e séries. Prova disso é a moda Harajuku, uma das atrações do Nerd Experience, evento totalmente dedicado à cultura geek que acontece neste fim de semana em Belo Horizonte.



Batizado com o nome de uma região de Tóquio, o estilo foi popularizado pelos jovens japoneses a partir da década de 1970 e no Brasil ganha ares de hobby. “Os adeptos brasileiros, na maioria, usam para encontros específicos, chamados de meetings, e também em eventos dedicados à cultura japonesa”, explica Vitória Barros, coordenadora do grupo Moda Harajuku MG.



Ela pontua que a relação com o universo nerd se dá pela presença do estilo, conhecido também como j-fashion, na cultura pop japonesa. “Não é nem um pouco difícil encontrar, no universo das produções japonesas, personagens que usam roupas que são características da moda urbana do Japão. Por isso, muitos fãs dessas produções passam a se identificar com a moda também”, diz.



Universo variado



Mas não é apenas a presença do j-fashion que reforça a pluralidade da cultura nerd. Tanto que o universo geek pode se estender até aos esportes.

Esse é o caso do Quadribol. Praticado pelos bruxos da saga Harry Potter, o jogo ganhou uma versão para o mundo real que também marca presença no Nerd Experience. O público ainda pode acompanhar e participar de combates medievais, com réplicas de espuma, conhecer um pouco mais dos jogos de tabuleiro, competir em um concurso de cosplay e acompanhar painéis e discussões.



“Definimos o evento como um festival multitemático. É uma convenção feita para todos os grupos se encontrarem e terem experiências diversas”, afirma Ado Silva Viana, produtor do Nerd Experience.

Nerd Experience, sábado e domingo, das 12 às 18h, no Shopping Cidade (Piso G10). Ingressos de R$ 15 a R$ 80