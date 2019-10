O coletivo Brainsai Rec, formado por jovens do vetor norte de Belo Horizonte, organiza a primeira edição do “NegrArt”. A ação que vai levar 14 artistas negras ao Centro de Referência da Juventude (CRJ), no centro da capital, pretende dar visibilidade a essas mulheres, promover uma troca de experiências e fortalecer uma rede de apoio entre elas. O evento, gratuito, ocorrerá neste sábado (26), 13h e 18h.

E elas pretendem fazer barulho. Se Elza Soares cantava em tom de protesto que “a carne mais barata do mercado é a carne negra”, o recado nas entrelinhas da forte canção surtiu efeito. Porta-voz do coletivo, Ayrá Sol entende que tanto para quem irá acompanhar as apresentações quanto para quem está expondo seus talentos é uma maneira de agregar e pautar a força dessas mulheres.

“Teremos shows, palestras, exposições fotográficas. Queremos trazer essas mulheres para o coletivo e agrega-las ao nosso ‘corre’”, diz Ayrá, que comandará os trabalhos. Ainda de acordo com ela, o evento se faz necessário pois é o primeiro a ser realizado pelo grupo, originário da zona Norte, na região central da cidade. “Queremos novas narrativas, novas vivências”, complementa.

Uma delas é a de Maria Emanuelle, conhecida por Manu. Fotógrafa e integrante do grupo, tem como prerrogativa registrar pessoas pretas. “Desde a minha infância, percebo como os retratos nos levam para outros lugares. E poder registrar pessoas que são parecidas comigo, com trajetórias semelhantes, é mostrar um pouco sobre mim. Eu me vejo nisso”, acrescenta a jovem, de 20 anos, que levará suas imagens para apreciação do público.

Além de Manu, participarão Giovanna Heliodoro, Ana Elisa Gonçalves, Amora, Cynthya Tatyelle, OGCapitu, Inza, Medusa, Brisa, Jennifer Lacerda, Joice de Souza, Madu Machado, Patrícia Coelho e Aminata.

O que é a Brainsai Rec

A Brainsai Rec é formada por 13 jovens, em sua maioria residentes na zona Norte de Belo Horizonte e completamente baseado na cultura do rap e do hip-hop. Dividida em comissões temáticas, que se cruzam, atua na cultura, na política e na música – com MCs e beatmakers. Desde o mês de março de 2019, quando o grupo iniciou uma série de intervenções, já levou três palestrantes, entre eles a deputada federal Áurea Carolina, e realizou três apresentações musicais na região. Além disso, integrantes representaram o coletivo no 57º Congresso da UNE.

Serviço

O quê: NegrArt

Onde: Centro de Referência da Juventude - CRJ (Rua Guaicurus, 50, Centro - Belo Horizonte)

Quando: 26 de outubro de 2019, das 13h às 18h