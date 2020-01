Bianca Andrade. O nome de batismo da influencer "Boca Rosa" já é conhecido nacionalmente. Nas redes sociais, ela acumula mais de oito milhões de seguidores. Devido ao sucesso na web, lançou uma linha de maquiagem e uma peça teatral - ambos com o próprio codinome. Além disso, namora Diogo, um dos vocalistas da banda Melim.

Neste sábado (18), Bianca voltou a "causar" ao ser anunciada como uma das participantes da nova edição do Big Brother Brasil, que neste ano chega a 20ª edição. Confira abaixo um pouco mais sobre a influencer, que é um dos assuntos mais comentados no twitter. A influencer nasceu e foi criada na comunidade da Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Lá, permaneceu por 20 anos e chegou a trabalhar como copeira.

O gosto pela maquiagem começou quando ainda era adolescente. Aos 16, ela já ostentava sua boca rosa, por isso do apelido, e fazia sucesso na escola por causa das maquiagens elaboradas para a época. Como não tinha dinheiro para comprar marcas internacionais, Bianca começou a fazer vídeos ensinando suas - poucas - seguidoras a se maquiar com produtos baratinhos. Foi assim que ela despontou e tornou-se uma importante influencer nacional.

Bianca Rosa faz sucesso nas redes sociais

Curiosidades

Bianca tem 27 tatuagens espalhadas pelo corpo, sendo uma delas uma boca no braço. O sonho ela é viajar para o Japão e tem a batata frita como prato preferido. Ela se inspira na socialite Kylie Jenner e tem a cantora Rihanna como símbolo sexual. Justin Timberlake é o crush famoso da influencer.

O corpo escultural de "Boca Rosa" conta com um pouco mais do que alimentação saudável e treino pesado. Ela confessa que já fez plásticas e outras intervenções estéticas, como rinoplastia e silicone nos seios: “Fiz sim, no rosto e no resto”, brinca.

Boca Rosa terá como companheira de casa a mineira Gabi Martins. Veja abaixo quem são os outros participantes do BBB20.

- Bianca Andrade. Empresária, 25 anos, natural do Rio de Janeiro.

- Gabi Martins. Cantora, 23 anos e natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

- Felipe. Arquiteto e empresário, 27 anos e natural de São Paulo.

- Babu Santana. Ator, 40 anos e natural do Rio de Janeiro.

- Flayslane. Cantora, 25 anos, natural de Nova Floresta, na Paraíba.

- Gizelly. Advogada, 28 anos, natural de Iúna, no Espírito Santo.

- Guilherme. Modelo, 28 anos e natural de Presidente Prudente, em São Paulo.

- Pyong Lee. Hipnólogo, 27 anos e natural de São Paulo.

- Hadson. Ex-jogador de futebol, 38 anos e natural de Belém do Pará.

- Lucas Chumbo. Surfista, 24 anos e natural de Saquarema, no Rio de Janeiro.

- Lucas. Fisioterapeuta, 26 anos e natural de Florianópolis, em Santa Catarina.

- Manu Gavassi. Cantora e atriz, 27 anos e natural de São Paulo.

- Marcela. Ginecologista e obstetra, 31 anos e natural de Rancharia, em São Paulo.

- Mari Gonzalez. Influenciadora digital, 25 anos e natural de Salvador, na Bahia.

- Thelma. Médica anestesiologista, 35 anos e natural de São Paulo.

- Petrix Barbosa. Atleta de ginástica artística, 27 anos e natural de São Paulo.

- Victor Hugo. Psicólogo e cientista de saúde pública, 25 anos e natural de Imperatriz, no Maranhão.

- Rafa Kalimann. Influenciadora digital, 26 anos e natural de Campina Verde, em Minas Gerais.

Leia mais:

Saiba quem é Gabi Martins, a mineira que vai entrar no BBB20