Sem poder fazer shows devido à pandemia do novo coronavírus , Karin Hils, ex-integrante do grupo Rouge, revelou nas redes sociais, na segunda-feira (27), que precisou recorrer ao auxílio emergencial do governo federal para poder se sustentar.

"Vi minha vida virar do avesso. Fui inventar de ser artistas", postou Karin, após descrever as dificuldades para buscar a parcela do benefício. "Tava uma fila do cão e ainda tinha gente sem máscara. Isso é para vocês terem uma ideia que não tá fácil para ninguém".

Antes da pandemia, a artista estava cheia de expectativas. No inicio do ano, ela lançou um single intitulado "Fogo". Em março, começava a temporada de espetáculo sobre Donna Summer, em que vivia a protagonista, quando as apresentações tiveram que ser interrompidas.

