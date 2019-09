Para celebrar os 30 anos de carreira, o cantor Reinaldinho escolheu BH para gravar seu primeiro DVD solo, Buteco Elétrico. O cantor recebera vários convidados especiais e contará com um time de peso (Grupo Molejo, Dodô do Pixote, Compadre Washington do É o Tchan, Pisirico, Salgadinho, Eduardo Costa e Xande de Pilares).

A escolha de fazer esse novo projeto em BH, é uma história antiga, veio após o sucesso do CD "Ao Vivo E A Cores" do Terra Samba, gravado na capital mineira, estourando com os sucessos "Carrinho De Mão", "Libera Geral", "Deus É Brasileiro", "To Fraco", entre outros.

"Esse é um momento muito especial pra mim, é meu primeiro dvd solo, em comemoração aos meus 30 anos de carreira, onde sou presenteado com a presença de amigos que fazem parte da minha história", comenta Reinaldinho que adianta que o dvd contará com músicas inéditas, além de regravações também de seus maiores sucessos.

A gravação do dvd Buteco Elétrico será no dia 3 de setembro em Belo Horizonte, no Espaço Meet, a partir das 21 horas.

Serviço:

Gravação do DVD 30 anos – Buteco Elétrico Reinaldinho

Dia: 3 de setembro - terça-feira

Horário: a partir das 21 horas

Local: Espaço Meet (Avenida Raja Gabáglia, 2671 - São Bento, Belo Horizonte)

Valores: a partir de 40 reais.

Vendas: Central dos Eventos.