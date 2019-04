Sérgio Britto, uma das vozes marcantes dos Titãs, faz show único e eletrizante, com repertório recheado de sucessos na capital mineira. No setlist, canções como “Enquanto Houver Sol”, “Homem Primata”, “Bichos Escrotos”, “AAUU”, “Polícia”, “Lugar Nenhum”.



O show de abertura fica por conta da Banda Balão Vermelho, tocando os sucessos de Barão Vermelho e Frejat. Será nos dias 18 e 19 deste mês, no Mister Rock. Ingressos com venda antecipada pelo Sympla. O Mister Rock fica na avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 295a, no Prado.