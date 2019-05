Game of Thrones pode até ter acabado, mas promete não sair dos holofotes ainda por um bom tempo. Entretanto, o presidente de programação da HBO, Casey Bloys, afastou qualquer possibilidade de um spin-off da personagem Arya Stark, interpretada pela atriz Maisie Williams e que teve seu destino deixado em aberto após a conclusão da série.



"Em termos de querer ter cuidado para não exagerar ou não 'matar a galinha dos ovos de ouro', a série de Dan Brett Weiss e David Benioff, como está após oito temporadas, eu quero deixar como a obra de arte deles e não ter séries diretamente, com Arya fazendo isso", revelou em entrevista ao Deadline.



Apesar de descartar o spin-off, ele relembrou o prequel de Game of Thrones que já está sendo produzido e será ambientado milhares de anos antes da história conhecida pelo público. "Eu acho que é melhor experimentar os prequels em outras áreas do gigantesco universo de George [R. R. Martin] - apenas parece a coisa certa a se fazer, deixar a série acontecer por conta própria", completou.