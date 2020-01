A cultura indígena será o foco das atividades educativas realizadas no Espaço do Conhecimento (Praça da Liberdade) ao longo deste mês. O público já pode conferir a exposição “Mundos Indígenas”, que apresenta um pouco da vida, dos costumes e das crenças dos povos brasileiros Ye’kwana, Yanomami, Xakriabá, Pataxoop e Tikmu’un.



Concebida por cinco curadores indígenas, a mostra fica em cartaz até 2 de fevereiro e inspira atividades voltadas para crianças. A primeira delas acontece amanhã, às 18h, quando o público terá contato com narrativas dos Maxakali, em “Experimentando histórias Yãmîs”. Já no domingo, às 15h, será realizada a oficina (Des)Encaixando, que busca desmistificar alguns estereótipos indígenas por meio de um jogo de quebra-cabeça.



Esse trabalho educativo também será desenvolvido em outros fins de semana de janeiro. No dia 11, às 18h, haverá contação de histórias Në ropë, enquanto no dia 18, às 18h, o público aprenderá sobre o povo Ye’kwana em uma experiência com pinturas corporais.



Os Sorielisarb serão o destaque de uma atividade no dia 23, às 15h. Esses indígenas estão entre os que vivem no braço direito do Amazonas e no tronco tupi do Rio da Prata e se encontram majoritariamente dentro daquilo que se convencionou chamar de círculo tupi-guarani.



Quem quer saber mais sobre os Xakriabá pode participar da atividade “História na Esteira”, que terá cenário e personagens criados com argila, no dia 25, às 18h. Já os Pataxoop da aldeia de Muã Mimatxi serão apresentados ao público em uma “Caça ao tesouro no Grande Tempo das Águas”, em 1º de fevereiro, às 18h. A atividade propõe um divertido jogo pelo museu em busca de desenhos e pinturas indígenas que refletem cenas cotidianas da comunidade.



Mais



Além das atividades referentes aos “Mundos Indígenas”, o Espaço do Conhecimento realiza várias oficinas sobre astronomia ao longo de janeiro. Neste sábado, às 14h, acontece a oficina “Fases da Lua”, em que os participantes usam modelos de papel, a luz do Sol e o próprio corpo para compreender os fenômenos celestes. O público também pode conferir sessões do Planetário, cuja entrada custa R$ 6.



A programação completa do programa #FériasnoMuseu, do Espaço do Conhecimento, está em https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento.