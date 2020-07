As redes sociais foram tomadas nesta terça-feira (28) pela mesma pergunta: Bob Esponja morreu? A questão foi levantada após uma tirinha com o protagonista da série de desenhos circular na internet, em que mostra a Fenda do Biquini após a morte da esponja-do-mar, pela visão de Lula Molusco.

A tirinha existe, mas se trata de uma livre imaginação do artista mexicano Cheko Aguilar, não tendo qualquer relação com a história oficial de Bob Esponja exibida há 21 anos no canal infantil Nickelodeon.

Os fãs ficaram entristecidos com a notícia, o que levou a emissora a desfazer o mal-entendido, garantindo que o personagem está bem vivo, ao lado de seus amigos Patrick e Sandy, devendo participar de novas aventuras em breve.

No Twitter, a Nickelodeon Brasil postou a mensagem "Não consigo imaginar um mundo sem meu patrão Bob Esponja".

Confira o vídeo de Cheko Aguilar: