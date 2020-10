O gostinho amargo dos fãs da animação "Caverna do Dragão", após um final frustrante para os seis jovens protagonistas que vão parar em outra dimensão, foi parcialmente resolvido com a produção do "the end" verdadeiro, realizado de forma não-oficial e disponível no canal KevinGC, no YouTube.



​Assista:

O episódio final é baseado no roteiro de Michael Reeves, que não foi concebido em 1985 devido à baixa audiência da série, baseada no RPG "Dungeous & Dragons". O último episódio levado ao ar encerrou de maneira abrupta a narrativa recheada de mistérios e enigmas.

Um jornalista brasileiro conseguiu, em 1999, o roteiro do que deveria ter sido o último capítulo das mãos de Reeves e fez uma adaptação em quadrinhos. Chamado de "Requiem", o 28º episódio foi finalmente feito pelas mãos de um grupo de fãs americanos. O resultado tem agradado a quem curtiu a série.