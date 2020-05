Mais um fim de semana vem chegando, com entretenimento em casa garantido. Os dias estão recheados com dezenas de lives. Boa notícia especialmente os fãs de sertanejo! Pelos menos 10 artistas, entre duplas e outros, anunciaram shows on-line entre esta quinta (21) e o domingo (24).

Uma dessas lives, da dupla Alan e Alex que, após um hiato de quatro anos, retoma os trabalhos em live especial no canal deles no YouTube, no sábado (23), e conta com o apoio do Hoje em Dia. Além deles, César Menotti e Fabiano se apresentam nesta quinta; Chitãozinho & Xororó e Gusttavo Lima, na sexta-feira; no sábado, as sertanejas Maiara e Maraísa, Simone e Simaria, e também Edson & Hudson e Rick & Renner; no domingo, é a vez de Paula Fernandes.

Já Pabllo Vittar reúne os fãs de pop na sexta-feira, e as cantoras Claudia Leitte e Anitta agitam quem gosta de axé e funk, no sábado.

Simone e Simaria se apresentam no sábado

Veja a programação dia a dia:

21 de maio (quinta-feira)

Norah Jones: 17h, Facebook

Radiohead: 18h, YouTube (transmissão de show gravado)

Popload Festival Home Hour com Manu Gavassi e Letrux: 19h, YouTube do Popload

Ferrugem: 20h, YouTube

César Menotti e Fabiano: 20h30, YouTube

Red Hot Chili Peppers: 21h, YouTube (transmissão de show de 2006)

22 de Maio (sexta-feira)

Ludmilla: 18h30, YouTube

Anavitória: 19h, YouTube

Maisa: 19h, YouTube

Pabllo Vittar: 20h, YouTube

Chitãozinho & Xororó: 20h, YouTube

Gusttavo Lima: 21h, YouTube

23 de Maio (sábado)

Claudia Leitte: 16h, YouTube

Rick e Renner: 16h, YouTube

Simone e Simaria: 17h30, YouTube

Mauricio Manieri: 19h, YouTube

Adriana Calcanhotto: 19h, YouTube

Maiara e Maraisa: 20h, YouTube

Edson & Hudson: 20h, YouTube

Anitta: 20h, YouTube

24 de Maio (domingo)

Inimigos da HP: 15h, YouTube

The Rolling Stones: 16h, YouTube (transmissão de show gravado)

Grupo Revelação: 16h, YouTube

Ponto de Equilíbrio: 16h20, YouTube

Paula Fernandes: 17h, YouTube

Banda Eva: 17h, YouTube

Sambô: 17h, YouTube

Simone: 18h, Instagram

Alcione: 19h30, YouTube

Projota: 20h, YouTube