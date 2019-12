A morte do cantor sertanejo Juliano Cezar, enquanto realizava um show no interior do Paraná, na madrugada desta terça-feira (31), foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste último dia de 2019. Amigos e fãs fizeram questão de registrar o quanto estavam tristes pela partida repentina do artista nascido em Passos, no Sul de Minas.

Veja algumas postagens:

Uma notícia tão triste! Nosso querido amigo Juliano Cézar nos deixou e só posso dizer que ele fará muita falta para todos nós! Que Deus ampare todos os seus familiares e amigos, e que ele descanse em paz 🙏🏻 Infelizmente a música sertaneja perde mais um importante protagonista. pic.twitter.com/uJqWM9JNIo — Daniel (@cantordaniel) December 31, 2019

Juliano Cezar - Cantor sertanejo sofre parada cardíaca e morre durante show. Twitteiros comentam. #NosTrendsBrasil pic.twitter.com/B7IJlJ11XL — Nos Trends Brasil (@nostrendsbrasil) December 31, 2019

#Luto

O cantor Juliano Cezar teve uma parada cardiorrespiratória enquanto se apresentava em um show em Uniflor, interior do Paraná.



Meus sentimentos a família ,amigos e fãs 🙏🖤



Cancela 2019 pic.twitter.com/BlmK3JjWKM — News Eduardo Costa (@news_eduardoc) December 31, 2019

Esses dias com a gente no palco do Boteco julianocezaroficial

Que triste sua perda. Meus sentimentos a todos da família 🙏#julianocezar https://t.co/HQRgivhMrF — Ratinho SBT (@ratinhodosbt) December 31, 2019

Por coincidência do destino, a última música gravado pelo Juliano Cezar se chama Adeus.

Uma composição do saudoso José Rico e com produção do Orlando Baron.

É, a vida é um sopro! — Renato Rodrigues D. (@renato_canisso) December 31, 2019

Juliano Cezar, de 58 anos, teve uma parada cardiorespiratória enquanto se apresentava em um show em Uniflor, interior do Paraná. Ele foi socorrido, mas não resistiu ao infarto fulminante. O corpo será velado em Ribeirão Preto nesta noite e depois levado para Passos. O velório na cidade mineira acontece de 1h às 13h de quarta-feira (1º)

O cantor sertanejo começou a carreira de cantor em 1985, depois de trabalhar como peão de rodeio. Foi ele quem registrou pela primeira vez a composição “Não aprendi dizer adeus”, que depois ficou nacionalmente conhecida nas vozes de Leandro e Leonardo. Por seu primeiro disco, lançado em 1990, ganhou o Prêmiop Sharp de cantor revelação.

Leia mais:

Cantor mineiro Juliano Cezar morre após parada cardíaca durante show no Paraná