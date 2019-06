Fãs e internautas prestam homenagens a Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, morto com os pais dentro da casa da namorada dele neste domingo, (9), no bairro da Pedreira, na zona sul de São Paulo.



O ator, o pai, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e a mãe, Miriam Selma Miguel, de 50, foram mortos pelo pai da menina, o comerciante Paulo Curpertino Matias, de 48 anos, segundo as primeiras investigações.



O ator Rafael Henrique Miguel participou da novela Chiquititas, do SBT, interpretando o papel de Paçoca. Também fez trabalhos na TV Globo e comerciais.



Na internet, fãs estão abalados com a notícia. "Muito triste em ver que a vida de um garoto jovem e de sua família foram tiradas de uma forma cruel pelo pai da própria namorada", escreveu um internauta. "A que ponto chega o ser humano de matar um jovem e seus pais porque ele era contra o namoro do garoto com a filha", disse outro.