Cerca de 300 pessoas formam fila, na manhã desta sexta-feira (22), para comprar ingressos para o show da dupla Sandy e Júnior, no Shopping Cidade, Centro de BH. As vendas iniciaram às 10h, junto com a abertura do mall.

No entanto, muitos se organizaram para chegar bem antes. A operadora de vendas Débora Silva, de 26 anos, deixou Lagoa Santa, na Grande BH, às 5h30 para chegar à capital mineira.

Cláudio Baeta foi acompanhar a sobrinha, que é fã da dupla

Segundo ela, os próprios fãs organizaram uma fila e distribuíram senhas. A dela é a 61. “Está demorando cerca de cinco minutos cada compra. Eu estou muito emocionada. Vou realizar um sonho de infância”, contou.

Já Cláudio Baeta, 54, desempregado, veio para apoiar a sobrinha, Bruna, de 20 anos, moradora de Carandaí, no Campo das Vertentes. “Se fosse pra mim, não comprava”, afirmou. Segundo ele, a menina é fã da dupla há alguns anos.

A venda é feita no terceiro andar do shopping, na Central de Eventos.

Vendas iniciaram às 10h, no Shopping Cidade

