Já pensou como seria se Fernanda Montenegro aparecesse em um filme do universo Harry Potter? Fãs brasileiros abriram uma petição para pedir a inclusão da atriz no próximo longa da série Animais Fantásticos. O site Deadline publicou que a próxima franquia de Animais Fantásticos será ambientada no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, e se passará na década de 1930.