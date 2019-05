Fãs de Gabriel Diniz chegaram no início da manhã desta terça-feira, (28), ao ginásio Ronaldão, em João Pessoa, para acompanhar o velório do cantor. A cerimônia foi aberta ao público às 8h, após a liberação dos familiares.



O corpo do cantor foi liberado pelo IML de Sergipe na noite de segunda-feira, (27), e chegou por volta das 5h desta terça ao ginásio. No local, mensagens e coroas de flores ambientavam o espaço. Uma missa está programada para ser celebrada às 15h pelo Padre Luiz Carlos.



Após a cerimônia, o corpo do cantor seguirá em cortejo em carro aberto do Corpo de Bombeiros para o Cemitério Parque das Acácias, no bairro José Américo. O sepultamento será restrito a familiares e amigos de Gabriel.



Conhecido pelo hit "Jenifer", Gabriel, que tinha 28 anos, voltava de viagem para comemorar o aniversário da namorada, Karoline Calheiros, quando o avião de pequeno porte caiu no trajeto entre Salvador e Maceió. Ele estava acompanhado de Linaldo Xavier e Abraão Farias, pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas. Os três morreram no acidente.