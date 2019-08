O ator Fabio Assunção fez sua estreia no Twitter nesta sexta-feira (30). Em seu primeiro dia na plataforma, ele anunciou os desdobramentos do acordo que fez no início do ano com os autores da música que falava 'Hoje eu vou beber, vou ficar loucão, hoje eu vou virar o Fabio Assunção'.



"Finalmente saiu a arrecadação dos valores referentes à música Fabio Assunção e vou poder fazer a minha contribuição juntamente com o Bartz e a La Furia para as duas instituições que prometi reverter essa grana", anunciou o ator.



Segundo ele, o dinheiro será revertido para o Centro de Convivência É de Lei, em São Paulo, e para a Comunidade Cidadania e Vida, em Salvador.



Na postagem na rede social, Fabio Assunção publicou uma foto de seu novo visual: "Nova rede social, novo corte de cabelo. Oi, pessoal!".

Entenda o caso envolvendo a música Fabio Assunção



O ator fez referência aos valores obtidos com a música Fabio Assunção. A música traz o seguinte trecho: "Hoje eu vou beber / Hoje eu vou ficar loucão / Hoje eu não quero voltar pra minha casa não / Hoje eu vou virar o Fabio Assunção."



"Antes de qualquer coisa, eu preciso falar com as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Eu não endosso, de maneira nenhuma, essa glamourização ou zoeira com a nossa dor. Minha preocupação é com quem sente na pele a dor de ser quem é. Com as suas famílias", afirmou o ator, à época.



Fabio ressaltou que não pensou em "censurar a criatividade das pessoas", e explica por que entrou em contato com o grupo: "Entre não censurar e deixar de conscientizar, existe um abismo que não me conforta."



"É muita gente sofrendo por não conseguir controlar suas compulsões e eu acho importante lembrar a todos que isso não tá escrito na certidão de nascimento. Todo mundo começa do mesmo jeito, achando que tudo bem. E pode não terminar tudo bem."



Em conjunto com sua equipe de comunicação e seu corpo jurídico, Fabio decidiu, então, contatar os músicos da banda La Furia para "tornar essa história [em] um ato propositivo de ajuda a quem precisa e de conscientização de quem pode ainda acreditar ser um super-herói."



Segundo ele, 100% dos valores arrecadados com a música seriam doados para duas instituições - o que voltou a ser comentado nesta sexta-feira, 30 de agosto.



São duas instituições, o Centro de Convivência É de Lei, em São Paulo, e a Comunidade Cidadania e Vida, em Salvador.



São trabalhos sérios e éticos, comprometidos com promoção da saúde e com o cuidado com o ser humano. #MoDoAção — Fabio Assunção (@FabioAssuncao) August 30, 2019

"Lembrem que o Fabão aqui respeita a zoeira, ama a brincadeira, mas quer vocês bem e vivos! Fortes, felizes e conscientes de seus atos e de suas vidas", frisava.



Bruno Magnata, um dos integrantes da La Furia, também havia publicado um vídeo esclarecendo o assunto, à época: "O próprio Fabio Assunção, de quem eu sou fã, nos procurou, de forma muito madura, construtiva e conversou numa boa com a gente."



"Em momento algum ele falou de 'travar' a música, colocar na Justiça, nem nada. Ele só pediu pra gente se juntar com ele e defender uma causa contra a dependência química e o álcool exagerado."



"Quando a gente fala disso, deixa de ser uma brincadeira pra falar de uma coisa séria. A música fala de uma coisa que afeta muita gente. Mais de 200 milhões de pessoas no mundo passam por essa dificuldade."



A gente tá aqui pra mudar essa situação, reverter tudo isso em coisa boa. Vamos mudar a letra da música, fazer uma coisa legal, bacana, junto com o Fabio e o Gabriel [Bartz, outro compositor]. Vamos doar toda a receita gerada pela música para uma instituição", concluiu.



Gabriel Bartz, um dos compositores, também fez questão de elogiar o ator na ocasião: "O Fabio Assunção entrou em contato comigo. Vou falar pra vocês, ele é a pessoa mais 'da hora' que eu já troquei ideia. Por isso que sou fã dele, de verdade. É muito inteligente."



"Ele veio com a proposta de doar o dinheiro arrecadado nas plataformas digitais pra instituições de pessoas que cuidam de pessoas que sofrem com dependência química. Eu não pensei em aceitar, aceitei de primeira."

