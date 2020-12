No ano em que completa 20 anos de estrada, a banda Falcatrua lançou uma campanha de financiamento coletivo para custear o próximo álbum de estúdio, “Duvide”. A campanha vai até o dia 22 de dezembro por meio do link evoe.cc/falcatrua, contando com recompensas para todos os tipos de bolsos. A banda pretende arrecadar R$ 24 mil.

De acordo com o guitarrista Francesco Napoli, o Falcatrua sempre foi uma banda de palco, situação que foi impactada com situação sanitária do país. “Nosso último show foi no Carnaval e, desde então, estamos sem tocar ao vivo. Isso nos colocou em uma outra fase de produção. Diante da ausência de shows e da dificuldade de acesso a editais emergenciais e/ou patrocínios, decidimos por mobilizar as pessoas que sempre nos acompanharam nesses anos em todo o Brasil”, afirma;

Durante o percurso da campanha, o Falcatrua lançará o videoclipe da música que dá nome ao disco, com direção de Leonardo Barcellos edireção de arte de Kaká Buzelin.