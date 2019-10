Em matéria de família disfuncional, os Addams se esforçam ao máximo para não serem – ou parecerem – o melhor exemplo de lar feliz. Só que passam longe de conseguir, com todas as “maldades” virando fichinha perto do que humanos “normais” são capazes de fazer. Esta inversão de valores dá o tom desta criação, que agora ressurge como a animação “A Família Addams”, destaque entre as estreias de quinta-feira nos cinemas.

Como na série de TV dos anos 60 e nos dois filmes lançados na década de 1990, o desenho tem no humor ácido uma forma de crítica a uma sociedade ambiciosa e que persegue tudo aquilo que foge às convenções. Na história, os Addams se mudam para um manicômio abandonado onde, anos depois, surge uma cidade planejada nas redondezas, dando início a vários conflitos, digamos, racistas.

Morticia e Gomez lideram a família disfuncional que rendeu séries, desenhos e filmes

Com início promissor, o filme perde a mão na segunda metade, quando o discurso contra preconceitos arraigados ganha eloquência em detrimento da comicidade, repetindo situações recentemente exploradas em “Hotel Transilvânia”, que a dublagem de Gomez (a mesma de Conde Drácula) faz questão de nos lembrar.

Entre os bons momentos de “A Família Addams” estão as muitas referências a filmes de terror, antigos e novos, que vão de “Frankenstein” – o clássico de 1931 – a “It – A Coisa”, além de abordar um tema da moda – as “fake news”, notícias tão daninhas quanto os explosivos do personagem Feioso e o espírito maligno que mora na casa dos Addams.

Débora Falabella já fez parte da família