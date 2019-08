O picadeiro também está pronto em outros cantos de BH. Na Floresta, o grupo circense Atiare’s Cirkus exalta a tradição e as memórias do circo de lona, com números de mastro chinês, palhaço, equilíbrio sobre cilindros, malabares, mágica, acrobacias, ballet aéreo, arremessos de facas, equilíbrio sobre o cabo de aço.

Criado em 2014 pelo boliviano Raomir Atiare e a brasileira Andreia Carvalho, o Atiare’s já percorreu mais de 80 cidades brasileiras nos últimos três anos.

Eles têm se apresentado na Funarte MG desde 14 de agosto, como parte do lançamento de um edital de âmbito nacional da Fundação Nacional de Artes (Funarte), o Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 2019. As inscrições ficam abertas até 30 de setembro para grupos circenses que quiserem concorrer a premia-ções de R$ 30 mil a R$ 94 mil.

Além de incentivar a montagem e a renovação de novos números e espetáculos, além da manutenção de infraestruturas circenses, o edital também é voltado para o estímulo da produção de pesquisa sobre o ofício em todo o Brasil.

Além da performance do Atiare’s Circkus, também foram lançados os livros “As Crianças do Circo e as Crianças da Cidade” e “Encircopédia – Dicionário Crítico Ilustrado do Circo no Brasil”, de Sula Kyruacos Mavrudis.

SERVIÇO

Atiare’s Cirkus

De quarta a domingo (até 1º de setembro)

Funarte MG Rua Januária, 68 – Centro

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)



Além Disso



O Circo dos Sonhos montou a lona no trevo da avenida Raja Gabáglia com a BR-356, próximo ao BH Shopping. Apadrinhada pelo ator Marcos Frota desde 2014, a trupe conduz o espetáculo “Alakazan – A Fábrica Mágica” até 8 de setembro, com sessões de terça a domingo.



Com performances de ilusionismo e magia, o espetáculo reúne em 100 minutos números de báscula, contorção, rola, malabares, monociclo, equilíbrio no arame, tecido aéreo, faixa e muita palhaçada, com a proposta de despertar a imaginação dos espectadores, transportando-os para o universo mágico do Circo dos Sonhos. A direção é de Rosana Jardim.



“Alakazan – A Fábrica Mágica” conta a história do duelo entre os personagens Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly, uma criança curiosa, que toca e fotografa tudo ao redor. Em uma visita à biblioteca, ela é surpreendida por Alan, que surge como num passe de mágica e lhe entrega um livro especial, retirando o tablet de suas mãos. Encantada pelo livro, pede que ele leia a história, mas quando ele inicia, é interrompido por um som de sinos. Quando os dois procuram de onde vem tal som, surge Kazani, que transporta todos para a Fábrica Mágica, um universo fantástico onde tudo é possível.



Os ingressos podem ser comprados no local ou pelo site do grupo circense.



SERVIÇO

Alakazan – A Fábrica Mágica

Grupo Circo dos Sonhos

Av. Raja Gabáglia, 5.151 – Santa Lúcia

Até 8 de setembro

Ingressos entre R$ 15 e R$ 60

Vendas antecipadas pelo www.circodossonhos.com