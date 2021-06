Grande nome da moda nos anos 60 e 70, a mineira Zuzu Angel completaria 100 anos neste sábado (5). Ela é lembrada também pela busca do filho militante, preso e morto pela ditadura militar.

Nascida em Curvelo, Zuleika de Souza Neto virou uma das responsáveis pela criação de um mercado nacional de moda. Para conhecer mais sobre a figurinista, o site do Itaú Cultural reapresenta o conteúdo feita para uma exposição em 2014.

A instituição traz novas entrevistas, agora com a biógrafa dela, Virginia Siqueira Starling, o estilista Ronaldo Fraga e a jornalista Hildegard Angel, filha de Zuzu. prestou homenagem no São Paulo Fashion Week do ano passado.

“Zuzu Angel foi a primeira estilista a falar em legitimidade da moda brasileira, o primeiro nome feminino em um universo dominado por homens. Principalmente, se dedicou a este ofício, em uma época em que o Brasil era muito dependente das notícias do que era lançado na Europa”, analisa Fraga. “Imagina o que era se inspirar em Lampião e Maria Bonita em 1971”, diz.

Para ele, a figura de Zuzu também é marcada pela coragem de usar seu ofício como costureira e criadora como uma forma de manifesto: “quando você vê a trajetória dela, entende que não é única só no Brasil; é única no mundo. Na história da moda você não tem um inglês, italiano, francês, alemão que tenha usado a moda de forma tão radical como denúncia do governo como ela fez. Acho que Zuzu, hoje, deveria ser estudada para além das escolas de moda”, conclui Fraga.

Em 1971, Stuart Angel, de 26 anos, foi preso e morto pelo regime. A mãe usou o seu trabalho e reconhecimento para denunciar essa morte e como forma de protesto contra a política e a violência do Estado brasileiro durante a ditadura.