Pouco tempo após a notícia da morte prematura da atriz, roteirista e apresentadora de TV Fernanda Young, ocorrida na madrugada deste domingo (25) no interior de Minas Gerais, diversos artistas e personalidades lamentaram a perda nas redes sociais. Em um comentário no Instagram dela, o padre Fábio de Melo escreveu uma bela homenagem para a amiga e finalizou: "Vai com Deus, minha amiga. Dê um beijo Nele por mim".

Segundo informações da Globo News, Fernanda estava no sítio da família em Gonçalves, no Sul de Minas, quando foi internada com uma crise de asma e teve uma parada cardíaca. O velório será na sala A do Cemitério de Congonhas, zona Sul de São Paulo. O sepultamento está marcada para as 16h, no mesmo local.

Confira algumas das homenagens:

Triste notícia recebi hoje com a morte precoce da Fernanda Young, essa menina talentosa, de humor ácido e de tantos trabalhos excepcionais como escritora, roteirista, atriz, apresentadora, entre outros. Descanse em paz! #ripfernandayoung #fernandayoung — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) 25 de agosto de 2019

Muito triste com a notícia da morte de Fernanda Young. Seu humor e sua inquietude nas obras ficam marcadas.Triste ir tão jovem. Meus sentimentos à família e que fique em paz. https://t.co/NZ0Go1SwsH — Serginho Groisman (@oserginho) 25 de agosto de 2019

Chocado com a morte da Fernanda Young. Não a conhecia, mas desejava muito trabalhar nas coisas dela um dia. Sempre admirei sua parceria com o Alexandre Machado. Muita luz para os familiares e amigos! 😢 — Nero (@alexnero) 25 de agosto de 2019

