Para celebrar os 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven, um dos compositores mais tocados no mundo, a Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes apresenta neste sábado, às 20h, o recital dramático “Beethoven – Fantasia do Imortal”. A montagem associa música, cartas e poesia, com interpretação da atriz Ana Clara Vieira, com obras do compositor tocadas ao vivo pelos pianistas Bárbara Freitas e Ricardo Matosinho.



Dirigida por Luciana Brandão e dramaturgia de Ana Araújo, a peça inclui cartas de Bettina von Arnim, com quem o compositor trocou correspondência durante anos, entrelaçadas com poemas de Goethe. Há, ainda, célebres textos de Beethoven para a Amada Imortal e o testamento de Heiligenstadt, em que ele reflete, desesperado, a tragédia de perder a audição e cogita seriamente o suicídio.



Em “Beethoven – Fantasia do Imortal”, é justamente Bettina quem recebe o espectador e o convida a conhecer o Beethoven humano, por trás da aura de gênio atormentado. Neste recital, a música de Beethoven e a cena criam um universo lírico capaz de transportar o público para a Viena do século 19, atravessando as estações e as emoções, as paixões, o tormento da alma, a morte. Até chegar ao verdadeiro legado da obra desse grande artista: a imortalidade.



No repertório estão as composições que são executadas ao vivo: Sonata No. 9 em Mi Maior, Opus 14 No. 1: I. Allegro; Sonata No. 15 em Ré Maior, Opus 28 “Pastoral”: II. Andante; Sonata No. 8 em Dó Menor, Opus 13 “Patética”: II. Adagio Cantabile; Lied: Sehnsucht / 1 – Woo; Sonata No. 14 em Dó sustenido Menor, Opus 27 No. 2: I. Adagio Sostenuto; Sonata No.. 12 em Lá bemol Menor, Opus 26: III. Marcha Funebre; Sonata No. 17 em Ré Menor, Opus 31 No. 2 “Tempestade”: III. Allegretto Grande Fuga em Si Bemol, Opus 134 – Piano a 4 mãos.



Serviço

“Beethoven – Fantasia do Imortal” – Sábado, às20h, na Sala Juvenal Dias (Avenida Afonso Pena, 1537). Ingressos: R$ 30 (meia, R$ 15).