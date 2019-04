A briga pela audiência da televisão aos domingos é acirrada e quando o produto dá certo, dura anos e anos na emissora. Rodrigo Faro é apresentador da Record TV desde 2008, quando estreou no reality show Ídolos.



Hoje, Faro é "dono" das tardes de domingo da emissora, a partir das 15h30, com Hora do Faro. Em entrevista ao canal de Antonia Fontenelle no YouTube, o apresentador falou sobre a disputa pela audiência.



"O domingo é para todo mundo, criança, idoso, não tem classe social. E a briga é grande, a responsabilidade é grande. O Faustão já está há 30 anos. Silvio Santos tem 50 anos. Eu estou formando o meu público nesses cinco anos. Isso para mim é maravilhoso". avaliou.



Sobre se tornar o substituto de Faustão, na TV Globo, Rodrigo Faro foi enfático. "Toda hora dizem que vou substituir o Faustão. Faustão vai até os 112 anos, gente! O Faustão vai largar aquele osso lá? Ele é um sucesso há 30 anos. Mas é legal ouvir isso das pessoas. A verdade é que eu nunca fui sondado pela TV Globo e estou muito feliz na Record", afirmou.



No ano passado, ele chegou a dizer que tentou muitas vezes ser apresentador da Globo, mas não teve oportunidade.



Rodrigo Faro irá interpretar o papel de Silvio Santos no cinema. O longa Silvio Santos: A Biografia, produzido pela Imagem Filmes, contará com relatos de pessoas próximas ao dono do SBT. Além disso, várias fases da vida do dono do Baú serão interpretadas pelo apresentador.