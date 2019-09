A estreia da 11ª edição de A Fazenda já começou com polêmica nos primeiros minutos nesta terça-feira, (17). Marcos Mion iniciou o programa fazendo uma apresentação de cada um dos integrantes. Ao chegar a vez de Túlio Maravilha, o ex-jogador começou empolgado: "Com certeza, Bial (Pedro)!". A gafe foi cometida mais uma vez.



Os colegas perceberam, mas tentaram disfarçar o riso. Alguns baixaram a cabeça, outros colocaram a mão na boca. O apresentador deixou o programa seguir. Só para lembrar, Pedro Bial comandou por muitos anos o Big Brother Brasil, da TV Globo. Atualmente, o reality está com Tiago Leifert.



Outra participante, Drika Marinho, confundiu Mion com o apresentador Augusto Liberato. Ela esteve no reality Power Couple neste ano, que é comandado por Gugu. Ao ser alertado pela produção sobre a repercussão nas redes sociais, Marcos Mion decidiu falar sobre o assunto. "O Túlio me chamou de Bial, você (Drika) me chama de Gugu... o que vocês estão querendo, hein? Vou começar a distribuir de volta", brincou, arrancando risos de todos. "Desculpa, Bial... ops", respondeu Drika, que garante que sabe quem é Mion. Para o ex-jogador, Mion avisou: "Vou te chamar de Romário, hein?".



Este é o segundo ano consecutivo que Marcos Mion comanda A Fazenda. Em 2018, ele foi alvo de críticas de dois ex-apresentadores: Roberto Justus e Britto Jr. No entanto, nas redes sociais, o público aprovou o desempenho de Mion.



Nesta terça, o apresentador de A Fazenda 11 publicou um vídeo no Instagram em que aparece fazendo uma espécie de ritual antes de comandar a atração. "Representa o momento que vivo a partir de agora até o fim do ano e, principalmente, porque eu aprendi que o sinal da cruz a gente não faz só quando o avião sobe, faz quando desce também", disse.



Participantes



Os participantes desta nova temporada são: Andrea Nóbrega, Aricia Silva, Bifão (Jhenifer Dulz), Diego Grossi, Drika Marinho, Guilherme Leão, Hariany Almeida, Lucas Viana, Netto Rodrigues, Phellipe Haagensen, Rodrigo Phavanello, Sabrina de Paiva, Tati Dias, Thayse Teixeira, Túlio Maravilha e Viny Vieira.