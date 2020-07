A Fundação Clóvis Salgado (FCS) vai transmitir nesta quarta-feira (29), a partir das 19h, por meio de seu Instagram, uma live sobre o 6º Prêmio BDMG Cultural / FCS de Estímulo ao Curta-Metragem de Baixo Orçamento. Os participantes da conversa serão Bruno Hilário, gerente de cinema da Fundação Clóvis Salgado, e Paulo Proença, assessor de comunicação do BDMG Cultural.

Será uma oportunidade para o público tirar dúvidas sobre a nova edição do prêmio, adaptada para uma nova estratégia de execução diante da situação emergencial de enfrentamento da Covid-19.

Aliás, as inscrições para o prêmio se encerram no dia 10 de agosto. Elas podem ser feitas de forma gratuita, a partir do preenchimento de formulário online, em link disponível no site do BDMG Cultural e da FCS.