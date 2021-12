Parte integrante do calendário de eventos da cidade e conhecida por valorizar pequenos produtores e empreendedores locais, a feira Mercadoria reúne neste domingo (19) mais de 60 expositores para a venda de produtos de arte, moda, decoração, acessórios, cosméticos naturais, papelaria, plantas e brinquedos. A entrada é gratuita.

Em sua 16ª edição, tendo a Casa Bernardi, no bairro Cidade Jardim, como palco principal, a Mercadoria tem um papel maior para os pequenos produtores, após a paralisação do comércio com a pandemia. "(Queremos) ser um espaço para que os pequenos empreendedores possam se restabelecer, muitos deles sem produzir há mais de ano”, diz Bárbara Andrade, cofundadora da Amadoria e uma das idealizadoras do evento.

O evento também terá espaço de convivência com show da Roda de Samba do Queixinho, pintura ao vivo e área gastronômica. Com a ritmista Mônica Santos, o mestre de bateria Gustavo Caetano, e os vocalistas Guilherme Freitas e Heleno Augusto, a Roda de Samba do Queixinho, tradicional bloco de Carnaval de Belo Horizonte – irá tocar o seu repertório carnavalesco, que reúne clássicos do samba e suas vertentes, em duas apresentações: das 13h às 14h30 e das 15h às 16h30.

Outra atração desta edição são as pinturas ao vivo com a Esquina da Arte Atelier, um coletivo de BH que conta com cerca de 16 artistas plásticos. Durante toda a feira, quatro artistas do coletivo vão realizar pinturas ao vivo.

SERVIÇO:

Mercadoria - Neste domingo, de 11 às 18 horas, na Casa Bernardi (Rua Conde de Linhares, 308 - Cidade Jardim). Entrada franca.

