A chuva trouxe um alívio para o calorão que tomou conta de Belo Horizonte no fim do inverno, mas não precisa ser desculpa para passar o fim de semana dentro de casa, assistindo a programas da TV. A capital mineira tem várias opções gratuitas para os mais diferentes gostos.

Na programação, estão o Festival Literário Internacional (FLI-BH), o Festival de Sabores, uma apresentação da Big Band do pianista Nelson Ayres, mais uma edição do Festival Meninada, Feira Fresca, entre outros. Para quem estiver animado para pegar a estrada, vale a pena conferir o encontro internacional de palhaços em Mariana.

Confira os destaques gratuitos do fim de semana e programe-se:

SEXTA (27)

FLI-BH tem dezenas de atrações

Até domingo, a capital recebe o Festival Literário Internacional de Belo Horizonte (FLI-BH), que traz mais de 50 atrações, divididas entre palestras, rodas de conversa, oficinas, saraus, narrações de histórias, exposições, espaço literário, lançamentos de livros e sessões de autógrafos com escritores e escritoras independentes, mostra de cinema e literatura, biblioteca e intervenções urbanas.

Onde: Parque Municipal Américo Renné Giannetti (avenida Afonso Pena, 1377, Centro), Centro de Referência da Juventude (Praça da Estação, s/n, Centro) e MIS Cine Santa Tereza (rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza)

Quando: até domingo. A programação de todo o evento está disponível em: http://www.fli.pbh.gov.br/

Exposição interativa sobre ciências no Pátio

O Pátio Savassi está recebendo a exposição interativa Ciência e Diversão. Em um cenário colorido e muito divertido, os clientes poderão conhecer, explorar e experimentar 15 “brinquedos” que fariam até o físico Albert Einstein literalmente arrepiar os seus cabelos. Até 20 de outubro.

Onde: Pátio Savassi (av. do Contorno, São Pedro)

Quando: segunda a sexta, das 14h às 21h; sábado, das 11h às 21h; domingo, das 14h às 20h

Últimos dias do Museu do Videogame

No próximo domingo, o Museu do Videogame Itinerante se despede de Belo Horizonte. No palco do museu, haverá concurso de cosplay (neste sábado) e a final do Just Dance, simulador que desafia o jogador a imitar os movimentos de dança na tela.

Onde: Minas Shopping (av. Cristiano Machado, 4000, União)

Quando: até domingo, a partir das 17h

Festival mostra riqueza gastronômica das favelas

O Festival de Sabores realiza uma edição Sou da Favela, com comidas típicas do morro, das comunidades em geral produzidas e vendidas pelos próprios moradores do Aglomerado da Barragem Santa Lúcia. Moradores do entorno participarão desse encontro apresentando pratos surpreendentes, aprimorados por meio de parceria com chefs.

Onde: Barragem Santa Lúcia (av. Arthur Bernardes, 85, Vila Paris)

Quando: sexta, das 18h às 22h, sábado, das 12h às 22h, e domingo, das 12h às 20h

Encontro de palhaços em Mariana

Segue até domingo o Circovolante – 11º Encontro Internacional de Palhaços em Mariana. Além das praças e do centro histórico, que recebem mais de 40 trupes de todo o Brasil e exterior e seus espetáculos gratuitos nos quatro dias de evento, a programação se estende para bairros e distritos periféricos, com a Descentralização do Encontro.

Onde: eventos concentrados na Praça dos Ferroviários, Praça Gomes Freire, Praça da Sé, Praça Minas Gerais e Rua Frei Durão (em frente à Casa de Cultura), em Mariana

Quando: até domingo

SÁBADO (28)

Fera Neném faz cortejo no Parque Municipal

Neste sábado, o Festival Meninada chega ao Parque Municipal Américo Renné Giannetti com sete atrações gratuitas, incluindo shows, contação de histórias e oficinas. As atividades começam às 11h30, com o cortejo do Bloco Fera Neném e a participação especial da Mindinho Bateria Mirim. Armatrux e Grupo Pé de Sonho estão na programação.

Onde: Parque Municipal Amério Renné Giannetti (av. Afonso Pena, Centro)

Quando: sábado, a partir das 11h30

Nelson Ayres na praça Floriano Peixoto

A praça Floriano Peixoto recebe neste sábado a Nelson Ayres Big Band, orquestra conduzida pelo pianista que dá nome ao grupo. A Big Band é formada por 16 grandes solistas, em um encontro de várias gerações. Quem será responsável pela abertura é a cantora Luísa Mitre, artista selecionada por meio de edital, com o show “Oferenda”.

Onde: Praça Floriano Peixoto (Santa Efigênia)

Quando: sábado, às 19h30

O pianista Nelson Ayres conduz uma big band em apresentação gratuita

Especial para crianças menores de 2 anos

Após sentir carência de eventos voltados para crianças de até 2 anos, o MM Gerdau promove "Uma Tarde no Museu - Especial Bebês" neste sábado, com o especial "As canções de ninar - Edição especial para bebês", que reunirá músicas e uma instalação brincante. O Grupo Quinto também marca presença com o concerto cênico "Sonho dos Bichos".

Onde: MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade)

Quando: sábado, às 14h

Mitos e verdades sobre envelhecimento

A edição do Café Controverso deste sábado debaterá mitos e verdades sobre o envelhecimento. Nesta edição especial, o geriatra cooperado da Unimed-BH Estevão Alves Valle estará ao lado de Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues (conhecido como LOR), presidente da Associação Mineira de Apoio às Pessoas com Neurofibromatoses, para discutir as tendências e o que é fato e o que é fake sobre envelhecimento. O encontro terá a mediação da médica Rocksane de Carvalho Norton.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade)

Quando: sábado, às 10h

Atividades na Praça da Liberdade

O conhecimento astronômico divulgado dentro do Espaço do Conhecimento será transportado para a Praça da Liberdade no sábado. O local será cenário de brincadeiras sobre o Sistema Solar, tudo isso acontece na atividade Tapete Astronômico na Praça. No dia seguinte, acontece a Observação do Sol na Praça. Na atividade, um telescópio especial permitirá que os pedestres apreciem cada detalhe dessa grande estrela.

Onde: Praça da Liberdade

Quando: sábado, às 14h, e domingo, às 11h

Pátio Savassi recebe Feira Fresca

Macarrons, barras de chocolate, molhos, geleia de bacon e de frutas, temperos, café especial, chope vinil, massas artesanais secas e recheadas, nhoque, embutidos e chás são alguns produtos que poderão ser encontrados na edição deste sábado da Feira Fresca. O evento contará ainda com aula gratuita de yoga, meditação e apresentação musical.

Onde: Pátio Savassi (av. do Contorno, São Pedro)

Quando: sábado, às 10h

Gastronomia e shows no BeGreen

O evento House of H2OH! chega a BH neste sábado com chefs de gastronomia regional (com opções veganas e vegetarianos), aula de ioga e shows de Banda Dom Pepo, Mariana Cavanellas e o DJ Sandri. Haverá ainda uma conversa com Paola Antonini. Entrada gratuita , mediante inscrição no formulário disponível no Facebook da marca: https://www.facebook.com/H2OHBrasil/ - Evento House Of H2OH! Belo Horizonte.

Onde: BeGreen do Boulevard Shopping (av. dos Andradas, 3000, Santa Efigênia)

Quando: sábado, das 10h às 19h

DOMINGO (29)

Documentário e shows no Viola de Feira

O projeto Viola de Feira exibe neste domingo o documentário "Violas - o fazer e o tocar em Minas Gerais", realizado pelo Iepha. Além disso, tem a última apresentação da edição 2019 com Ramon e Rozado convidando Du Santos.

Onde: Centro Cultural Padre Eustáquio (rua Jacutinga, 821, Padre Eustáquio)

Quando: domingo, a partir das 9h30

Dona Baratinha em contação de histórias

Os contadores Aline Medeiros e Túlio Rocha prometem encantar o público com duas histórias recheadas de música e surpresas dentro do projeto "Era Uma Vez – Oficina de Contação de Histórias". O conto "A Dona baratinha" irá proporcionar às crianças muitas risadas. Por meio de objetos, caracterizações, vozes e caretas, as crianças são convidadas a acompanhar a história da baratinha que achou uma moeda e pensou que, estando rica, poderia se casar.

Onde: Minas Shopping (av. Cristiano Machado, 4000, União)

Quando: domingo, às 14h

Oralidade é tema de atividade no CCBB

O projeto Múltiplo Ancestral do CCBB Educativo recebe, no domingo, a Banda de Rua Babadan para realizar a Gira da Babadan. A atividade propõe experimentar a linguagem cultural e o comportamento do grupo participante, embasada no conceito da Afrobetização, onde o público será estimulado e conduzido a vivenciar na prática a performance musical e a corpo oralidade que caracterizam a banda.

Onde: CCBB-BH (Praça da Liberdade)

Quando: domingo, às 11h

Oficina de automassagem na Pampulha

No BH é da Gente – Guarapari, além das brincadeiras tradicionais e rua de lazer para crianças, haverá uma oficina de automassagem, que é uma técnica para regulação e harmonização dos processos fisiológicos. Ajuda a eliminar dores de cabeça, estresse, dores localizadas, insônia, má digestão, intestino preso, cólica, entre outras. Quem for fazer a prática deve levar toalha, canga, colchonete ou tatame.

Onde: avenida Guarapari, entre a avenida Portugal e a rua Deputado Salim Nacur

Quando: domingo, das 9h às 13h