Uma das maiores atrizes da história do pais, Fernanda Montenegro se vacinou neste sábado (6) contra a Covid-19, no Rio de Janeiro. Com 91 anos, ela postou as imagens do momento que recebe o imunizante em seu perfil no instagram.

Fernandona também agradeceu à equipe do Sistema Único de Saúde (SUS) e à Fiocruz, que ajudou a desenvolver a vacina da Oxford/Astrazaneca no Brasil.

"Meu agradecimento à Fiocruz e seus pesquisadores incansáveis; ao SUS e seus colaboradores; aos postos de saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada a todos os envolvidos", escreveu.