Incansável e sempre com um belo sorriso no rosto, a atriz e apresentadora Fernanda Souza retoma nesta segunda (8), seu programa Vai, Fernandinha. Ao todo serão 15 episódios, com direção de Raphael Vieira, e exibição de segunda a sexta-feira, às 22h30, no Multishow. Entre os convidados da temporada, nomes como Ingrid Guimarães, Baby do Brasil, Daniela Mercury, Buchecha, Heloísa Périssé, Noely e Xororó.



Casada com o músico Thiaguinho, Fernanda começou a surgir na tela ainda criança, e foi conquistando seu espaço. Ela conta que esse lado apresentador surgiu ainda na época do programa X-Tudo, da TV Cultura. "Eu tinha 10 anos, fiz o teste com 40 meninas e passei, esse foi meu primeiro grande trabalho como apresentadora", conta a geminiana, que este ano comemora seus 30 anos de carreira.



Fernanda explica que essa ideia de ter um programa próprio veio após trabalhar no The Voice, da Globo, quando sentiu que seria bom se comunicar com o público diretamente. E foi a partir daí que ela teve a ideia de procurar o Multishow para vender sua ideia. "Eu resolvi apresentar um projeto e, quando disse ao Guilherme Zattar, que comandava o canal, que queria fazer um programa de entrevistas com meus amigos famosos, mas de uma outra forma, mostrando algo mais descontraída, ele logo gostou, dizendo que tinha tudo a ver com a emissora", afirma.



E daí o sonho de Fernanda tornou-se realidade. Agora, a preocupação é da escolha dos convidados, que têm de ser nomes de consenso na equipe. Escolhido o nome, ela conta que o passo seguinte é pesquisar sobre a escolha, para ter material para as perguntas. "Vai, Fernandinha, por mais que ele tenha esse nome, é uma homenagem ao convidado. Não é só um programa de entretenimento, ele tem histórias de vida, algo que vai te acrescentar algo, surpreender, vai te fazer rir e emocionar."



Com tantos entrevistados nesse tempo todo, a atriz diz ser difícil destacar um, pois em quatro temporada, forma recebidas umas 60 pessoas. "Na categoria programa surpreendente, tem Sandy e Lucas, que mostraram um outro lado tão real e humano, e me senti honrada de ela ter confiado em mim para mostrar esse relacionamento deles. Recebi muitas mensagens por causa desse programa", revela Fernanda.

