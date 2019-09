Quer curtir uma boa música e, de quebra, ajudar o próximo? Prepare-se, então, para o "Novo Céu em Concerto", evento que será realizado nesta sexta-feira (6), no Centro Cultural do Minas Tênis Clube, no Lourdes, na região Centro-Sul da capital. Entre os nomes, as presenças de Fernanda Takai e Trio Amaranto.

O show ocorrerá em comemoração aos 28 anos de fundação do Projeto Assistencial Novo Céu, organização filantrópica que acolhe crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral. O ingresso custa R$40 a inteira e R$20 a meia e pode ser adquirido na bilheteria do teatro e pelo Eventin.

O show

Além de Fernanda Takai e Trio Amaranto, Serginho Marques, Cláudio Fraga, Marcos Catarina, Laura Catarina e Banda Equatorial estarão reunidos no palco. Outras participações especiais estão garantidas, presenteando o público com este grande encontro de personalidades da música mineira e brasileira.

No repertório, de acordo com os organizadores, estarão canções que falam de amor - tema mais do que apropriado. Toda a renda do espetáculo será revertida para o Novo Céu. Além da bilheteria, os músicos também doaram CDs e DVDs, que serão vendidos na Lojinha do Bem no anfiteatro, montada exclusivamente no dia do evento.

Serviço

Novo Céu em Concerto

06 de setembro, sexta-feira, às 20h

Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2244 – Lourdes)

Classificação Livre

Convite: R$40 inteira l R$20 meia

Venda de ingressos: Bilheteria do Centro Cultural do Minas Tênis Clube e pelo Eventin