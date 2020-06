Os arraiais terão que se reinventar devido à impossibilidade de reunir as multidões que costumam frequentar as festas juninas, por causa da pandemia. O jeito é preparar uma comemoração online. A Associação Arebeldia fará nesta quinta-feira (25), às 20h, show exclusivo da banda Samba da Vera, com transmissão pelo YouTube.

Com a banda vestida a caráter, para o espectador se sentir mais próximo ao clima junino, o repertório terá como base o forró, incluindo os clássicos do gênero, cantando músicas de Gonzagão, Dominguinhos, Alceu Valença, Elba Ramalho e Amelinha.

“Queremos manter o clima de São João vivo e presente na vida das pessoas. Por isso, o público poderá contar com um show que promete fazer com que todos afastem o sofá para o lado, peguem o seu quentão e se joguem no arrasta pé na sala de casa”, observa Danusa Carvalho, idealizadora do Arebeldia.

A apresentação vai ao ar às 20h pelo canal da Casulo Cultura no Youtube (Youtube.com/casulocultura) e ficará disponível, assim como toda a programação.