Festival apresenta shows de Iza e Anitta no Mineirão

A cantora Iza, fenômeno musical, vai agitar Belo Horizonte no dia 14 de dezembro (sábado), com a turnê do seu disco "Dona de Mim". A apresentação faz parte do Festival Universo BH, que acontece no Mineirão, e conta ainda com outras atrações musicais. O repertório da artista carioca é formado pelos hits "Pesadão" e "Ginga", além da faixa que dá nome à turnê.

Mas a cantora também irá apresentar algumas músicas novas como “No Ponto”, “Rebola” e “Lado B”. Os singles recém-lançados "Brisa", "Meu Talismã" e "Evapora" também fazem parte do setlist do show.

“Desde que me lancei no Youtube e comecei a fazer shows, eu apresentava mais versões do que músicas próprias e agora que o álbum está lançado, o repertório será com muitas músicas do disco e singles que lancei depois disso”, conta Iza. “Tem muita dança também”, completa.



Um intérprete de libras estará no palco durante as apresentações de Anitta e Iza Um intérprete de libras estará no palco durante as apresentações de Anitta e Iza

O Festival Universo BH contará também com show de Anitta, que promete agitar os belo-horizontinos com seus hits de maior sucesso e que o público já conhece bem como "Onda Diferente", "Downtown", "Terremoto", "Contatinho" e "Indecente", entre outros.

E, para atender melhor as pessoas com deficiência auditiva, o evento terá um intérprete de libras no palco durante os shows de Anitta e Iza.

Além das cantoras, o festival traz outras atrações que compõe o cenário atual da música brasileira e recheados de sucessos para não deixar ninguém parado como Yasmin Santos, Suel, Hungria Hip Hop e Luísa Sonza.



SERVIÇO

Local: Festival Universo BH | Mineirão

Data: 14 de dezembro | sábado

Horário: a partir das 14h

Preços: entre R$ 50 e R$ 190. Para comprar online, acesse o site clicando aqui.



*Colaborou Maiara Brito, sob supervisão de Cassia Eponine.