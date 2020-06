O Circuito Em Casa continua sua programação com uma atração voltada para o público infantil neste sábado (27). A partir das 11h, será exibida a live “Uma Aventura no Mundo do Tudo É Possível”, com o personagem Super Pamp (foto).

Já na segunda-feira (29), às 12h, serão disponibilizados episódios do projeto “Almanaque do Samba”, com entrevistas com Dona Elisa, Fabinho do Terreiro e Ronaldo Leon. Os vídeos estarão disponíveis até o dia 5 de julho.

O conteúdo do festival é transmitido pelo canal da Fundação Municipal de Cultura no YouTube (youtube.com/canalfmc) e pelas páginas do Circuito Municipal de Cultura nas redes sociais do Instagram e Facebook (instagram.com/circuitomunicipaldecultura, facebook.com/circuitomunicipaldeculturabh).

O Circuito em Casa é uma ação especial do Circuito Municipal de Cultura, com o objetivo de promover a produção artística da capital e disponibilizar à população mais uma opção de arte e formação, durante o necessário período de isolamento social para a contenção da pandemia da Covid-19.

(Com release do Circuito Em Casa)