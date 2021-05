Continuam abertas as inscrições para oficinas do 4º Festival Cultura & Cidadania, oferecidas de forma gratuita para o público em geral, em especial para os moradores de sete cidades das Vertentes - Barbacena, Barroso, Dores de Campos, Prados, Santa Cruz de Minas, São João Del-Rei e Tiradentes.

Entre as oficinas abertas estão "Música para Brincar", "Deixa que a gente Conta!", "Histórias - Muito Mais do que Palavras" e "Viagem Musical". Todas elas serão ministradas ao vivo, por meio do aplicativo Zoom, mediante inscrição prévia. Informações podem ser obtidas na página do Facebook do festival.

Cultura & Cidadania também oferecerá seis espetáculos teatrais - “A briga da onça e do tatu”, com Teatro do Rinoceronte; “Diferències", do Trifacirc/Espanha; “O caso do bolinho”, com O Quintal da Guegué; “Segunda chamada”, com o Galpão; e “A maré tá cheia”, com Alessandra Visentin; “Iu Tubo”, com Cia de Inventos. Todos eles serão disponibilizados no canal do projeto.

O primeiro a ser apresentado é "Segunda Chamada", nesta quarta-feira, às 16h, com acessibilidade em libras.